كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 08:05 صباحاً - "دينية النواب": ممتلكات هيئة الأوقاف أضعاف ما تم الإعلان عنه

كتبت : شيرين عصملي

قال اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه أول من نادى بضرورة حصر أموال الأوقاف، وتشكيل لجنة لحصر هذه الأموال، لافتا أن الهدف من مطالبته بحصر أموال الأوقاف الحفاظ عليها من السرقة، خاصة أنها ملك الشعب، وستستمر على هذا النحو.

وأوضح "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن أصول هيئة الأوقاف تمثل أضعاف ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الأوقاف.