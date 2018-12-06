كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 08:05 صباحاً - ارتطام طائرة ركاب صغيرة بمبنى سكني-فيديو







كتبت : شيرين عصملي عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرون إثر اصطدام طائرة ركاب صغيرة بمنزل في مدينة سينالوان غرب المكسيك. وأظهرت لقطات الفيديو بقايا حطام الطائرة فوق سطح المنزل، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

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