كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 08:05 صباحاً - عودة "باباي" في موسم جديد بعد غياب 24 عاما

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، تقرير عن مسلسل الكارتون الشهير، بوباي.

حيث سيتم عرضه في حلة جديدة وموسم قادم، بعد مرور أكثر من 24 عاما على إنتاج آخر مواسمه، وذلك ضمن خطة واعدة لتطوير محتوى شبكة يوتيوب، في حين تنوي الشركة بدء تطبيق الخطة مع بداية العام المقبل.

ومن المقرر أن تتمحور أحداث الموسم القادم حول المغامرات التقليدية لـ "بوباي" مع حبيبته المفضلة، "زيتونة"، أي لن يكون هنالك تغيير كبير في الشخصيات المشاركة، ولكن الموسم القادم سيتمتع بصورة عالية الدقة وتأثيرات مرئية مميزة، لم تكن متاحة قبل 24 عاما.