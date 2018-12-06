كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 08:05 صباحاً - حادث مروع..رجل يسقط في حوض تماسيح-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن سقوط رجل انقطع به حبل مخصص للتأرجح في حوض مليء بالتماسيح.

والحادث المروع صور في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا. وتظهر مشاهد الفيديو في البداية نزول الأمريكي، مايكل وومر، على سلم إلى حوض تربية التماسيح ورميه الطعام لها، ومن ثم يتمسك وومر بحبل التأرجح، مقررا الانتقال إلى جزيرة صغيرة وسط الحوض، لكن الحادثة وقعت عندما انقطع به الحبر وهو فوق الحوض تماما، وسقط فوق التماسيح في الماء مباشرة.

لكن الفيديو ينتهي لحظة سقوط وومر في الحوض، ووفقا للصحيفة، فإن وومر لا يزال على قيد الحياة ولم يصب بأي أذى.