كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 08:05 صباحاً - جابر طايع: لدينا أوقاف مسجلة لـ"الكلاب الضالة"-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الأوقاف نشات عن طريق قيام بعض الصالحين بتوقيف أموالهم للصحة والتعليم ووجه الخير والبر، مساهمةً منهم في رفع المعاناة عن الفقراء، وهذا الأمر لم يختص به سوى المجتمع المصري.
وأضاف "طايع"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الوقف عبارة عن ثقافة عتيقة في الشعب المصري، متابعًا: "هناك أوقافًا للكلاب الضالة، البعض أوقف أراضي زراعية لإطعام الكلاب الضالة".
وأكد ان الوقف عبارة عن مال خاص، لكنه يراقب بطريقة عامة من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات.
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