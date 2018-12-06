بينها القرفة والسحلب.. 5 مشروبات تمنحك الدفء وتحميك من نزلات البرد

الشتاء من أكثر فصول السنة التي نتعرض فيها لنزلات البرد، وهناك بعض المشروبات التي تساعد في تدفئة الجسم، خلاله، وتقينا من الإصابة بنزلات البرد، بينها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition":
- القرفة
يتمتع مشروب القرفة الساخن بفوائد عظيمة للجسم، كونه داعما للدفء وعامل مساعد لاستقرار نسبة السكر في الدم، فالقرفة تجعل خلايا الجسم حساسة في التفاعل مع الأنسولين.
- الأعشاب الساخنة
مثل المشروبات العشبية الينسون، النعناع، الكاركديه، والمرمرية فهي تعمل على تدفئة الجسم، وعلى الجانب الآخر فإن تلك المشروبات لها فوائد عظمية للجسم.
- السحلب
مشروب المصريين الرسمي في الشتاء، وهو يعمل على تدفئة الجسم.
- الكاكاو
يعمل على تسخين الجسم وتحسين المزاج.
- البرتقال والليمون
تعتبر الفواكه التي تحتوي على فيتامين "ج"، هي من أفضل المشروبات لمقاومة البرد خصوصا الإنفلونزا، وتواجه خمول، وتعب الشتاء.
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