العلماء يؤكدون.. أسهل طريق إلى القلب "تدليك القدمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

هناك مقولة سائدة توارثتها الأجيال تؤكد أن "أقصر الطرق إلى القلب هي المعدة"، خاصة إلى قلب الزوج كما تقول جداتنا، لكن يبدو أن تلك المقولة أصبحت من التراث القديم، حيث إن الأبحاث الحديثة أثبتت أنه يمكن الوصول إلى القلب بطرق أخرى.

فقد أثبتت دراسة حديثة أن عملية تدليك القدمين لمدة 10 دقائق قد تكون الطريقة الفعلية للوصول إلى القلب، لأن تدليك القدمين يحفز إفراز هرمون "أوكسايتوسين oxytocin"، المعروف بـ"هرمون الحب"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأثناء الدراسة، تم سحب عينات دم من المشاركين قبل وبعد عملية تدليك القدمين، حيث تم قياس نسبة الهرمون في الدم في الحالتين. واكتشف القائمون على الدراسة أن هناك زيادة في "هرمون الحب" في الدم بنسبة 51%، خاصة بعد تدليك القدمين باستخدام اليدين، بينما زاد الهرمون بنسبة 18% فقط عند استعمال آلة تدليك القدمين.

ويفسر العلماء ذلك بأن تركيز الأعصاب في منطقة القدمين هي سبب الحس القوي فيهما.

يُذكر أن هرمون "أوكسايتوسين oxytocin" يفرزه الجسم بكثرة أثناء عملية المخاض والولادة وكذلك أثناء عملية الرضاعة الطبيعية.

وبحسب موقع Daily Medical Info، فإن "هرمون الحب"، أو "أوكسايتوسين oxytocin"، هو هرمون تنتجه الغدة النخامية الموجودة في المخ. وتفرز الغدة النخامية العديد من الأحماض الأمينية التي تساعد الهرمون على القيام بعدة وظائف مثل الشعور والعاطفة، وهو أيضاً يحفز هرمون الأمومة المسؤول عن الإنجاب والرضاعة الطبيعية، كما أنه مسؤول عن الاستقرار النفسي.

ويوجد الهرمون عند كلا الجنسين ولكن بنسب متفاوتة.