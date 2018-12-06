8 أطعمة تساعد على انتظام ضربات القلب.. فما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعتبر عدم انتظام ضربات القلب، في معظم الأحيان، علامة على الرجفان الأذيني، ما يزيد من خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية، كما تسبب الوفاة في بعض الحالات، وفقاً لما نشره موقع "Care2".

ومع التقدم في السن، يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني، إذ يعاني أكثر من 7 ملايين شخص في العالم من هذا المرض. وتشير الدراسات العلمية إلى أن 1 من كل 4 أشخاص فوق سن الأربعين، يمكن أن يصاب باضطراب في ضربات القلب.

ولحسن الحظ، يمكن من خلال إجراء تغييرات على النظام الغذائي أن تؤدي إلى تحسين صحة القلب، ومنع حدوث الضربات غير المنتظمة. كذلك تساعد بعض الأطعمة على منع ضربات القلب غير المنتظمة، ومنها:

1- الكركم:

يساعد تناول الأطعمة المضادة للالتهابات على الوقاية من اضطراب ضربات القلب. ويحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو مضادات أكسدة قوية وخصائص مضادة للالتهاب. وخلص الباحثون في دراسة علمية حديثة إلى أن الكركمين يمكن أن يساعد في منع عدم انتظام ضربات القلب.

2- الأطعمة المتخمرة:

تقلل الأطعمة المتخمرة الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وبالتالي تخفف من خطر عدم انتظام ضربات القلب.

3- زيت الزيتون:

أثبتت أبحاث علمية أن إضافة زيت الزيتون إلى النظام الغذائي يمكن أن يقلل من خطر عدم انتظام ضربات القلب.

وفي إحدى الدراسات، طلب الباحثون من المشاركين المتطوعين تناول حمية البحر المتوسط المكملة، إما بتشكيلة متنوعة من المكسرات للمجموعة الأولى، أو 4 ملاعق طعام (ربع كوب) من زيت الزيتون يومياً للمجموعة الثانية، أو تناول نظام غذائي منخفض الدهون للمجموعة الثالثة.

وبعد 5 سنوات، تبين أن المجموعة الثانية، التي اتبعت النظام الغذائي الغني بزيت الزيتون، أصبحت أقل عرضة لخطر عدم انتظام ضربات القلب بنسبة 40%، في حين لم تتأثر المجموعتين الأولى أو الثالثة إيجابياً.

4- فواكه طازجة:

عندما يتعلق الأمر بتحسين صحة القلب، يجب تناول ثمار الفاكهة حمراء اللون بحسب موقع AARP، الخاص بالجمعية الأميركية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، والمعنية بنصح أعضائها من الفئة الخمسين عاماً وما يزيد لاختيار التغذية السليمة، والتي تؤكد أن "الثمار الحمراء هي أكثر فائدة للقلب. لذا يجب تناول الفاكهة مثل التفاح والتوت والفراولة والطماطم، التي تبين أنها تحفظ لضربات القلب إيقاعها المنتظم والسليم.

5- فواكه البحر:

يفيد تناول الخضراوات البحرية مرة أو مرتين في الأسبوع للأشخاص الذين يعانون من نقص اليود. وترفع الخضراوات البحرية مستويات اليود، مما يؤدي إلى تحسن أداء الغدة الدرقية لوظائفها، وبالتالي انتظام ضربات القلب.

6- الأسماك والأطعمة الغنية بأوميجا 3:

تعد الأسماك من أهم مصادر الأوميجا 3. وتحتوي الأحماض الدهنية أو الأوميجا 3 من مختلف مصادرها على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للتليف، والتي ثبت أيضاً أنها تعمل على ضبط وانتظام ضربات القلب.

أطعمة تسبب اضطراب ضربات القلب

وبينما تساعد الأطعمة المذكورة أعلاه على تحسين ضربات القلب، فإن هناك مسببات للخفقان الأذيني، مثل التدخين والسمنة. كما تضم القائمة التالية عناصر ومواد تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب:

1- الكافيين

أظهرت الأبحاث أن فنجان قهوة من حين لآخر لا يؤدي بالضرورة إلى ضرر، لكن يجب تجنب مشروبات الطاقة عالية الكافيين.

2- الملح

يساعد تقليل تناول الملح في انتظام ضربات القلب.

3- السكر

يمكن أن يتسبب تناول السكر في عدم انتظام ضربات القلب لأنه يصيب بالالتهاب ويؤدي إلى تعطيل عمل جهاز المناعة الطبيعية.