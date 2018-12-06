كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 06:48 صباحاً - "الأرصاد" تكشف حقيقة وجود سيول الأيام المقبلة

كتيت : انجي بيومي

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء بدأ في مصر مبكرًا مثل الخريف، مشيرًا إلى أن هناك انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن غدا ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ونوه إلى أن الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، ومتوسطة على القاهرة وشمال الصعيد، لافتًا إلى أن الأحد المقبل انتهاء الأمطار وحالة عدم الاستقرار، مؤكدا أنه لن يكون هناك سيول، متابعًا: "اللى عايز يسافر برحته ولكن يتخذ إجراءات الحيطة والحذر واتباع تعليمات المرور".