كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 02:08 صباحاً - مصطفى الفقي عن فستان رانيا يوسف : "اكتسبت شهرة زيادة"

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه لم يهتم بأزمة فستان رانيا يوسف بمهرجان القاهرة السينمائي، معقبًا: "التواصل الاجتماعي هيخرب الدنيا؛ لأنه بيشد انتباه الناس لشئ بعينه، ويجروا وراه"، مؤكدًا أنه من العبث الإنسياق وراء ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن أزمة فستان رانيا يوسف لا تستحق كل ماحدث، والفنانة رانيا يوسف اكتسبت شهرة زيادة بسببها.

وتابع، أن الإهتمام بهذا الامر يعني أن هناك فراغ لدي المواطنين، وعدم جدية المجتمع وثقافته الهامشية، مشددًا على ضرورة وضع حد لذلك، فرغم قوة الدولة إلا أن الشائعات انتشرت بشكل كبير.