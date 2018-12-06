كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 02:08 صباحاً - جدول مباريات اليوم الخميس 6-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

سنشهد اليوم الخميس بعض المباريات الهامة، وتتجه الأنظار إلى مواجهة ريال مدريد ضد مليلية في إياب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو، علماً أن رجال المدرب سانتياجو سولاري حققوا الفوز في مباراة الذهاب برباعية نظيفة.

وبالانتقال إلى الدوريات العربية، ستلعب اليوم 4 مباريات في الدوري السعودي، وقد تكون أهمها المباراة التي ستجمع الشباب ضد أحد، وذلك ضمن إطار الجولة 12 من البطولة.

وفي الدوري المصري، سيخوض الزمالك مباراته المؤجلة من الجولة 11 ضد المصري البورسعيدي التي ستقام على ملعب برج العرب، وهو يسعى للفوز في هذه المباراة لكي يبتعد أكثر في صدارة الترتيب ويحقق انتصاره السابع على التوالي.

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 29/11/2018 بتوقيت القاهرة..

كأس ملك إسبانيا

ليفانتي × لوجو .. الساعة 1 ظهراً

ريال مدريد × مليلية .. الساعة 5:15 ليلاً (بي إن سبورت 3)

إيبار × سبورتنج خيخون .. الساعة 7:30 ليلاً

هويسكا × أتلتيك بيلباو .. الساعة 7:30 ليلاً

ريال بيتيس × راسينج سانتاندير .. الساعة 9:45 ليلاً

الدوري المصري

الزمالك × المصري البورسعيدي .. الساعة 7 ليلاً (أون سبورت – النيل الرياضية)

الدوري السعودي

الباطن × الفيحاء .. الساعة 2 عصراً

القادسية × الاتفاق .. 4:25 مساءً

الشباب × أحد .. الساعة 4:45 ليلاً

الاتحاد × الفيصلي .. الساعة 6:40 ليلاً