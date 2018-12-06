كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 02:08 صباحاً - 21 لاعباً في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء بكأس زايد

الإسماعيلي





أعلن جورفان فييرا المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه المستدعاة للسفر إلى المغرب لملاقاة الرجاء البيضاوي في إطار إياب دور الـ16 من البطولة العربية "كأس زايد". ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء لملاقاته في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل. وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في الإسماعيلية انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. وجاءت قائمة الإسماعيلي كاملة كالتالي: في حراسة المرمى: محمد فوزي- محمد مجدي في الدفاع: أحمد أيمن- باهر المحمدي- محمود متولي- ريتشارد بافور- محمد مجدي الجمل- طارق طه- محمد هاشم في الوسط: حسني عبد ربه- عماد حمدي- نادر رمضان- كريم بامبو- عمر الوحش- لسعد الجزيري- عبد الرحمن مجدي- محمد صادق- محمد الشامي- وجيه عبد الحكيم في الهجوم: كريستوفر ميندوجا- شكري نجيب

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