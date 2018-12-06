كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 02:08 صباحاً - موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم في الدورى

الزمالك والمصري

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الاسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، فيما يأتي المصري البورسعيدي بالمرتبة الحادية عشر برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم

تقام مباراة الزمالك والمصري اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تذاع المباراة على قناتي "أون سبورت" و "نايل سبورت" باعتبارهما الناقلان الحصريان لمباريات الدورى المصري الممتاز.