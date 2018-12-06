كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:54 صباحاً - أحمد الغندور حكمًا لمباراة الزمالك والمصري في الدوري

أحمد الغندور

أختارت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم أحمد الغندور لإدارة مباراة الزمالك والمصري، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.

الزمالك يواجه المصري البورسعيدي، على استاد الجيش ببرج العرب في الاسكندرية، في المباريات المؤجلة من الاسبوع الحادي عشر من الدورى المصري الممتاز.

ويدير الغندور المباراة ويعاونه أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح، ومحمد السعداوي حكمًا رابعًا، وكل من سعيد حمزة وصبحي العمراوي حكمًا خامسًا.

الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، فيما يأتي المصري البورسعيدي بالمرتبة الحادية عشر برصيد 16 نقطة.