كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:54 صباحاً - ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة عشر

الدوري الإنجليزي

انتهت الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادل فريقي مانشستر يونايتد وآرسنال بهدفين لمثليهما قبل قليل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أولد ترافورد"، ولكن لم يتغير جدول الترتيب كثيرًا.

وواصل أول أمس الثلاثاء فريق سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، وفاز بهدفين مقابل هدف على واتفورد.

بينما فاز أمس الأربعاء فريق ليفربول بثلاثة أهداف لهدف على بيرنلي، وعاد كذلك توتنهام هوتسبير لسكة الانتصارات من جديد بنفس النتيجة في شباك فريق ساوثهامبتون.

بينما خسر فريق تشيلسي للمرة الثانية هذا الموسم وتلقى خسارة مفاجأة من وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف خارج قواعده.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الـ15 كالتالي:

1-مانشستر سيتي 41 نقطة.

2-ليفربول 39 نقطة.

3- توتنهام هوتسبير 33 نقطة.

4- تشيلسي 31 نقطة.

5-آرسنال 31 نقطة.

6-ايفرتون 23 نقطة.

7-بورنموث 23 نقطة.

8-مانشستر يونايتد 23 نقطة.

9- ليستر سيتي 22 نقطة.

10-برايتون21 نقطة.

11-واتفورد20 نقطة.

12-ولفرهامتون 19 نقطة.

13-وست هام 18 نقطة.

14-نيوكاسل يونايتد 13 نقطة.

15-كريستال بالاس 12 نقطة.

16-كارديف سيتي 11 نقطة.

17-هدرسفيلد 10 نقاط.

18-ساوثهامتون 9 نقاط.

19-بيرنلي 9 نقاط.

20-فولهام 9 نقاط.