كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:54 صباحاً - رسمياً - بيراميدز يضم نجم المقاصة "إيريك تراوري"

إيريك تراوري

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والاتحاد العربي لكرة القدم، ومستثمر نادي بيراميدز، انتقال إيريك تراوري لاعب وسط مصر المقاصة لصفوف نادي بيراميدز.

ومن خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" كتب آل الشيخ "مبروك" مع نشر صورة لتراوري وهو يحمل عقود انتقاله لصفوف نادي بيراميدز.

وكان مصدر مسؤول بنادي مصر المقاصة قد صرح لـ"يلا كورة" في وقت سابق، وأكد على حسم بيراميدز لصفقة ايريك تراوري مقابل 3 مليون يورو لصالح النادي الفيومي.

وأشار المصدر، الى أن عرض بيراميدز لضم تراوري، تفوق على العروض التي قدمها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الجدير بالذكر، أن تراوري، أصبح ثاني صفقات بيراميدز الشتوية، بعد التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي في وقت سابق.