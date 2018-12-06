كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:54 صباحاً - تامر أمين عن حالة الطقس : "مين اللي فتح الحنفية وبلها زيادة عن اللزوم"

كتبت : انجي بيومي

ظهر الإعلامي تامر أمين، مرتديًا بالطو على الهواء، قائلًا: "عايزين تقولوا هو في حد يلبس بالطو على الهواء بس هفاجئكوا عشان هو بالطو من فوق وقصير من تحت؛ لأن الإتيكيت يمنع الظهور ببالطو على الهواء".

وعن سوء الأرصاد الجوية، قال "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الأربعاء: "مين إللي فتح الحنفية وبلها زيادة عن اللزوم، الأجواء أصبحت صعبة جدًا في مصر".

وتابع: "هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمة الأول، في أوروبا وباقي الدول يكون هناك تمهيدًا قبل سقوط الأمطار".