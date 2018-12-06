كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:54 صباحاً - بالفيديو.. برشلونة يسحق ليونيسا ويعبر لثمن نهائي كأس الملك

برشلونة

حقق برشلونة فوزاً ساحقاً على ضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو في إياب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة إلى ثمن نهائي الكأس متفوقاً بمجموع مباراتي الذهاب والعودة (5-1)، حيث حقق الفوز أيضاً في المباراة الأولى بهدف نظيف، ليبدأ رحلة الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في المواسم الأربعة الماضية.

وافتتح برشلونة باب التسجيل عند الدقيقة 18 بأقدام منير الحدادي الذي استغل غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز ليقود الفريق في مباراة اليوم ويثبت أحقيته للمدرب إرنستو فالفيردي بهدف الحصول على مزيد من الدقائق.

ونجح دينيس سواريز في تسجيل الهدف الثاني بعد 8 دقائق فقط، ثم أحرز الوافد الجديد مالكوم الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم البرسا بثلاثية نظيفة وبدون أي مقاومة من الخصم.

وتمكن الضيوف من خطف هدف شرفي في الدقيقة 54، لكن برشلونة عاقبهم مجدداً بتسجيل الهدف الرابع بحلول الدقيقة 70 عن طريق دينيس سواريز الذي خرج بثنائية في مباراة اليوم.

كما تأهل فريق بلد الوليد للدور نفسه بعدما كرر فوزه ذهاباً على ضيفه ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف ليعبر بنتيجة إجمالية 4-2 .