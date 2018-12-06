كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:54 صباحاً - تعرف علي مصير الإعلامي أحمد علوان بعد أيقاف قتاة LTC

شهدت الشهور الماضية تقديم بعض المذيعات والمذيعين لعدد من الوقائع غير المهنية أثناء تقديمهم لبرامج على الهواء، وهو الأمر الذي رآه بعض المراقبين بأنه يهدف للإثارة وتحقيق نسب متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم تعرض بعضهم للإنذار والوقف أحيانًا إلى أن الظاهرة لم تختفي بعد.

وكان من بين القنوات التي يظهر فيها هؤلاء الإعلاميين فضائية "LTC" والذي أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بمنع بثها لحين تقنين أوضاعها القانونية.

وذكر جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسي للأعلام في خدمة المجتمع وخصصت الشاشة لخدمة المصالح الشخصية لملاكها وخالفت المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس وهي نفس المعايير المطبقة في الدول التي تتمتع بإعلام حر.

وبهذا القرار ستتوقف كافة برامج القناة، والتي أغلبها برامج إعلانية "تبيع الهواء بالحلقة" وليس بالموسم، مثل:

كما يقدم الإعلامي أحمد علوان، برنامج "بلدنا أمانة"، على القناة ذاتها، من خلال استعراض آراء الأهالي عن أداء الحكومة في الشارع، وهو برنامج سياسي شامل، حيث يستضيف فيه عددًا من الخبراء والنواب للحديث عن الأحداث والأخبار اليومية التي تهم السوشيال ميديا.

بينما يقدم أحمد عبدون برنامج "عم يتساءلون"، وهو برنامج ديني يستضيف فيه عددًا ممن أسماهم الدعاه الإسلاميين، حيث خرجت من هذا البرنامج دعاوى شاذة من بعض الضيوف مثل مفتي أستراليا، والشيخ ميزو، من أجل جذب المشاهدين.