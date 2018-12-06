كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:54 صباحاً - أحمد موسي: القضاء المصري لا يعمل لحساب نظام أو رئيس

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حكم المستشار محمد شيرين فهمى، في قضية أحداث مكتب الإرشاد تضمن براءة محمد البلتاجي عضو جماعة الإخوان الإرهابية، معلقًا: «البلتاجي تلقى مجموع أحكام بتسع سنوات سجن خلال جلسات القضية لإهانة المحكمة».

وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة برأت البلتاجي لعدم وجود أدلة، فالقاضي يتعامل مع أوراق فقط»، مؤكدا أن القضاء المصري يطبق العدالة ولا يعمل لحساب نظام أو رئيس.