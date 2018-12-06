كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:54 صباحاً - جابر طايع: مال الوقف لا يسقط بالتقادم

معتز عوض

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أول من قال إن مال الوقف لا يسقط بالتقادم؛ وذلك بعد فترة الانفلات الأمني التي حدثت في أعقاب ثورة يناير.

وأضاف "طايع"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، أن وزير الأوقاف طرق أبواب المحاكم بسبب الاعتداءات على مال الوقف، معقبا: «مئات القضايا الآن في المحاكم بسبب الاعتداءات على مال الوقف».

وأشار رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة دعا إلى أن تكون هناك لجنة حصر للأوقاف، والتي تبناها الرئيس السيسي بكل قوة.