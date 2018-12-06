كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:54 صباحاً - مال الأوقاف السايب - أراضى بـ 750 مليار تدر عائد 2 مليار سنويا بنسبة ربع فى المائة
أكد المهندس سيد محروس ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية ، أن إجمالى أصول ثروة الهيئة تصل الى تريليون و37 مليار جنيه، وهى ما بين أراض زراعية وعقارات وأراض فضاء.
وأضاف محروس ، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إن الأراضى الزراعية تصل لـ 390 ألف فدان قيمتها 753 مليار جنيه، وتؤجر بـ 4 لـ 6 آلاف جنيه سنويًا للفدان، بمعنى ان العائد يساوى 2 مليار جنيه تقريبا بنسبة ربع فى المائة .
كما أن 95% من أصول العقارات فى أماكن متميزة جدًا ،ولكنها مؤجرة، وقيمتها مليارات ولكنها لا تدر علي الوزارة سوى جنيهات قائلًا :"عندى عمارات فى وسط البلد قيمتها مليارات ولكنها تؤجر إيجار قديم بـ 300 أو 400 جنيه فى الشهر .
شكرا لقرائتكم خبر عن مال الأوقاف السايب - أراضى بـ 750 مليار تدر عائد 2 مليار سنويا بنسبة ربع فى المائة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .