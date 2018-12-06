كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:54 صباحاً - مال الأوقاف السايب - أراضى بـ 750 مليار تدر عائد 2 مليار سنويا بنسبة ربع فى المائة

أكد المهندس سيد محروس ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية ، أن إجمالى أصول ثروة الهيئة تصل الى تريليون و37 مليار جنيه، وهى ما بين أراض زراعية وعقارات وأراض فضاء.

وأضاف محروس ، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إن الأراضى الزراعية تصل لـ 390 ألف فدان قيمتها 753 مليار جنيه، وتؤجر بـ 4 لـ 6 آلاف جنيه سنويًا للفدان، بمعنى ان العائد يساوى 2 مليار جنيه تقريبا بنسبة ربع فى المائة .

كما أن 95% من أصول العقارات فى أماكن متميزة جدًا ،ولكنها مؤجرة، وقيمتها مليارات ولكنها لا تدر علي الوزارة سوى جنيهات قائلًا :"عندى عمارات فى وسط البلد قيمتها مليارات ولكنها تؤجر إيجار قديم بـ 300 أو 400 جنيه فى الشهر .