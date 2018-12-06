"كوني قوية" ندوة توعوية بـ"آداب عين شمس" لمناهضة العنف ضد المرأة

نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس، حملة توعية بعدد من كليات جامعة عين شمس، استمرارا لحملات التوعية التي تنظمها الوحدة، تزامنا مع "حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالوهاب عزت.

وافتتحت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، ندوة توعوية بعنوان "كوني قوية"، بحضور الدكتورة مى حلمي وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالوهاب جودة رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، وآخرين.

أدرات الندوة الدكتورة هند الهلالي، التى تناولت توضيح أنواع التحرش اللفظي والجسدي، أو التحرش بالإشارات الخارجة، وعرف الدكتور حسن خليل أن التحرش هو التعدي على الشخص الآخر ولو بكلمة وليس فقط بفعل.

وأشار إلى قيمة المرأة في الإسلام، موضحا أنه لا يوجد دليل حول ما يتداوله البعض بأن حواء هي سبب نزول آدم وذريته من الجنة، ولكن ذكر في القرآن الكريم: "فوسوس لهما الشيطان".

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