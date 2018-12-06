أزعجهم بلعبه المستمر.. أم وزوجها يعذبان طفلا حتى الموت في أمريكا

تعرض طفل صغير للتعذيب الوحشي والمستمر على يد والدته وزوجها بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطاني، تعرض "أنطوني أفالوس" البالغ من العمر 10 أعوام، للتعذيب على يد والدته "هيثر بارون" البالغة من العمر 29 عاما، وزوجها "كريم لييفا" البالغ من العمر 32 عاما، في 21 يونيو الماضي، بمنزلهم بمنطقة "لانكستر" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.

ونقلته والدته إلى المستشفى حيث أدعوا أنه سقط من على السلم، ولكن شك الأطباء في الوفاة بعدما عثروا على آثار تعذيب على جسد الطفل الصغير ما دفعهم لإبلاغ الشرطة.

وقال تقرير الطبيب الشرعي، إن "أنطوني" كانت لديه حروق صغير تحت حلمته، ولديه كدمات واضحة وحروق واضحة على ساقيه وذراعيه، بالإضافة إلى كدمات على الأرداف والظهر، وإصابة حادة في الرأس.

وأعترف "لييفا" و"بارون" أمام المحكمة، الإثنين الماضي، بجريمتهم البشعة، وقالوا إنهم حبسوه في غرفته أربعة أيام متواصلة دون أكل أو شرب، وضربوه بالأحزمة والخراطيم في رأسه، واستخدموا معه أساليب المصارعة وجعلوه يركع على قدميه لساعات طويلة.

ولا زال التحقيق في القضية مستمرا حيث يواجه المتهمان حكما بالإعدام لارتكابهم جريمة قتل مع العمد، وقالوا إن "أنطوني" كان مصدر إزعاج بالنسبة لهم حيث كان يزعجهم بلهوه المستمر.

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