بالخطوات| "حلي مع المطر".. 3 مشروبات دافئة غنية بالشكولاتة والقرفة

أمطار غزيرة سقط على مناطق متفرقة بمحافظة القاهرة، اليوم، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، الأمر الذي يستوجب تناول المشروبات الدافئة، والغنية بالسكريات للمساعدة على تدفئة الجسد.

يقدم "هُن" بعض المشروبات الدافئة الغنية بالشكولاتة والقرفة والكريمة، لتحضيرها في منزلك، بدلًا من المشروبات التقليدية والمعروفة.

- نسكافيه سينابون

جددي في نكهات النسكافيه التقليدية، وحضريه بالقرفة اللذيذة على النحو التالي:

المكونات:

قهوة سريعة الذوبان

كوب حليب

ملعقة قرفة

صوص كاراميل

طريقة التحضير:

ضعي الحليب على نار هادئ وأضيفي إليه القرفة.

ضعي القهوة في كوب التقديم، ثم اسكبي الحليب بالقرفة.

قلبي المكونات جيدًا، ثم ضيفي صوص الكراميل على الوجه.

- الكاكاو بالمارشميللو

مشروب غني بالسكريات والبروتين، حضريه في المنزل بخطوات بسيطة للاستفادة من فوائده.

المكونات:

ملعقة زبدة

ملعقة صغيرة كاكاو

كوبان ماء

حليب بودرة

قطعة شكولاتة

سكر حسب الرغبة

قطع مارشميلو بيضاء

طريقة التحضير:

ضعي الحليب والماء على نار هادئة، ثم ضيفي له السكر والكاكاو.

أضيفي الزبدة والشكولاتة، وامزجي المكونات.

في النهاية أضيفي قطع الشكولاتة للخليط، وقدميه دافئًا.

زيني المشروب بالمارشميلو.

- الشكولاتة بجوز الهند

واحد من المشروبات المميزة والغنية بالكالسيوم، حضريها لأطفالك على النحو التالي:

المكونات:

كوبان حليب

حليب جوز هند

حليب مكثف محلي

ملعقتين كاكاو

كريمة مخفوقة

طريقة التحضير:

اخلطي جميع أنواع الحليب جيدًا بالخلاط الكهربائي.

ضيفي الفانيليا والكاكاو للخليط، ثم ارفعيهما على النار.

انتظري حتى الغليان، وزينيه بالكريمة.

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