الامارات | 6 ملامح من القمة تصنع مستقبل المعرفة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملامح من القمة تصنع مستقبل المعرفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس وحميد محمد القطامي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة. من المصدر

تشكل «قمة المعرفة» منصة سنوية دولية رائدة، تجمع تحت مظلتها نخبة من صُنَّاع القرار والأكاديميين والمختصين من جميع أنحاء العالم، لبحث ومناقشة أهم وأبرز القضايا المعنية بعمليات إنتاج ونشر وصناعة المعرفة، عبر جملة من النقاشات والجلسات الحوارية التي تناولت قائمة من الموضوعات المحورية التي ناقشها خبراء ومختصون في مختلف الميادين والمجالات المعرفية، ومن هذه الجلسات:

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