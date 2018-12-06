الامارات | وجوه مؤثرة ورؤى مبتكرة في «دردشات روّاد التواصل الاجتماعي»

شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه مؤثرة ورؤى مبتكرة في «دردشات روّاد التواصل الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب التي تنطلق فعالياتها في 10 ديسمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، عن أهم المتحدثين المشاركين في «دردشات القمة» الذين يمثلون نخبة من أبرز الوجوه العربية والعالمية على وسائل التواصل الاجتماعي ستجمعهم القمة في دبي لمناقشة سبل التوظيف الإيجابي الأمثل للقدرات الكبيرة التي تتمتع بها تلك الوسائل.

وأكدت رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي منى غانم المرّي، أن «القمة» تستقطب في دورتها الثالثة مجموعة من أصحاب التجارب الأكثر تميزاً في هذا المجال، من داخل المنطقة وخارجها، بهدف الاطلاع على تجارب متنوعة تسهم في إثراء الحوار، وتوسيع دائرته بتنوع مجالات واختصاصات الضيوف، مرحبةً بانضمامهم إلى نقاشات «القمة» بكل ما يتمتعون به من حضور واسع وتأثير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت «نعتز بكون القمة الأولى من نوعها عالمياً التي يتم إفرادها لمناقشة تأثير منصات التواصل، والكيفية التي يمكن بها توظيف هذا التأثير في نطاق إيجابي يخدم المجتمع، ويعين أفراده على التميز والوصول إلى نوعية حياة مثالية، نظراً للأثر الكبير الذي بلغته تلك المنصات الآخذة معدلات استخدامها في نمو مطرد لاسيما بين جمهور الشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر من مستخدميها بما يعنيه هذا الجمهور من أهمية لكونه يُنظر إليه على أنه الأول في قائمة مسؤولية تفعيل مقومات التطوير في المنطقة وصنع المستقبل».

وأوضحت المري أن «دردشات» رُوعي في تصميم جلساتها التركيز الذي يمثل إحدى السمات المهمة لفكرة التواصل الاجتماعي التي اختصرت مسألة التعبير في مجرد صورة أو عبارات بالغة القصر ذات عدد محدود من الكلمات للتعبير عن أحداث وتطورات ربما تكون من الأهمية ما يجعلها في قلب اهتمام الناس.

من جهتها، قالت مديرة اللجنة المنظمة للقمة ومديرة نادي دبي للصحافة ميثاء بوحميد: إن «دردشات» من أهم الفعاليات المدرجة ضمن أجندة «القمة» السنوية، إذ يستضيف مسرح «دردشات» سنوياً عدداً من الشخصيات العربية والعالمية الأكثر تأثيراً وخبرة في مجال التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الجلسات تغطي العديد من الموضوعات والمحاور في قالب تفاعلي لا يتعدى الـ20 دقيقة يتم خلالها تقديم خلاصة الأفكار والتجارب والخبرات من قبل المتحدثين.

وأضافت أن «دردشات» تغطي العديد من المواضيع والمحاور مثل خدمة المجتمع، والصحة، والفن، والاعلام، والتنمية البشرية، والتكنولوجيا، وأفكار ورؤى مبتكرة حول تطورات العصر، والمواضيع ذات العلاقة بالإيجابية وغيرها من الاهتمامات.

وتستضيف نقاشات «دردشات» مراد عثمان وزوجته ناتالي عثمان، اللذين اشتهرا عالمياً على منصة «انستغرام» بنشر صور تحت عنوان followmeto، ونالت لقطاتهما شهرة عالمية حصدت أكثر من خمسة ملايين متابع على «انستغرام» فقط.

وتتحدث «أخوات قطان» خلال «دردشات» عن نموذجهن العالمي في ريادة الأعمال، إذ نجحت الأخوات هدى ومنى وعلياء قطان، في إثبات أنّهن من بين الأكثر تأثيراً وإلهاماً في كلّ ما يخصّ عالم الجمال من خلال العلامة التي تحمل اسم عائلتهنّ. ويعتبرن من أهم المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً على «انستجرام».

وفي جلسة إماراتية تعقد تحت عنوان «رسائل وطنية» تستضيف «القمة» رئيس تحرير بوابة العين الإخبارية الدكتور علي النعيمي، والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي سعيد الرميثي.

وعلى الصعيد الفني تقدم الفنانة نادين نسيب نجيم، الذي يصل عدد متابعيها على «إنستغرام» إلى أكثر من 6.3 ملايين متابع، تجربتها الشخصية في التواصل مع المعجبين والمتابعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

هنيدي خفيف الظل.. حاضر

ضمن جلسات «دردشات» يشارك أيضاً الفنان محمد هنيدي، الذي يعد من أشهر فناني الكوميديا العرب على شبكات التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على الجوانب الإنسانية في استخدام وسائل التواصل، وكيفية الاستفادة منها للتفاعل مع الجمهور على تنوع شرائحه واهتماماته، وذلك عبر استعراض تجربته الشخصية والتفاعل خفيف الظل الذي اشتهر به في تعامله مع «الأخبار الكاذبة» وبعض الأفكار الغريبة التي يتم الترويج لها حول المنطقة العربية وشعوبها.