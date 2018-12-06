الامارات | ملّاحان من أصحاب الهمم يحطّان في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ملّاحان من أصحاب الهمم يحطّان في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطّت طائرتان صغيرتان يقودهما ملاحان من أصحاب الهمم في رحلة حول العالم، بمطار دبي وورلد سنترال بدبي، مساء أول من أمس، وسيقضيان في المدينة خمسة أيام، يحضران خلالها عدداً من الفعاليات.

وسيقطع الطياران، اللذان يستخدمان كرسيين متحركين، 80 ألف كيلومتر في غضون تسعة أشهر، عبر 40 دولة وست قارات، من خلال 150 نقطة انطلاق؛ في مسعى لرفع نسبة الوعي حول ضرورة دمج الأشخاص من أصحاب الهمم.

ورحّب مسؤولون من مؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة اكزيكيوجت، ونادي الليونز الدولي، بالملاحَين مايك لومبرغ وجيلوم فيرال، اللذين أعربا عن سعادتهما بإكمال جزء من مهمتهما بالطيران حول العالم، وهبوطهما في مطار دبي وورلد سنترال.

ويسعى نادي الليونز الدولي إلى الترويج، على صعيد عالمي، لدمج الأشخاص أصحاب الهمم ومكافحة التمييز ضدهم، وجمع الأموال لمصلحة جمعية «الإنسانية والاندماج».

وقال نائب الرئيس لعمليات المباني في مؤسسة مطارات دبي، عيسى الشامسي: «فخورون في مطارات دبي بأن نكون مرتبطين بهذه القضية النبيلة، وهي حقوق أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، ونحيّي الطيارين لمهارتهما والتزامهما بهذه المهمة».

وسيحضر الطياران منتدى المنطقة الدستورية لنوادي الليونز الدولية، الذي سيعقد في دبي، وسيحضره 3000 موفد من إفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الآسيوية.

وستقوم مؤسسة مطارات دبي ومؤسسة اكزيكيوجت، خلال وجود الفريق، برعاية هبوط الطائرتين وركنهما ومناولتهما، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المطار التي يستقبل فيها طائرتين يقود كلاً منهما طيار من أصحاب الهمم.

• 80 ألف كيلومتر، في غضون تسعة أشهر، عبر 40 دولة وست قارات، سيقطعها الطياران.

• 5 أيام سيقضيها الطياران في دبي، ويحضران «منتدى المنطقة الدستورية».

عيسى الشامسي:

• «فخورون في مطارات دبي بأن نكون مرتبطين بهذه القضية النبيلة، وهي دمج أصحاب الهمم في المجتمع».