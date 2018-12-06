الامارات | صور مختارة وأفلام وقصص في ضيافة «معرض421»

شكرا لقرائتكم خبر عن صور مختارة وأفلام وقصص في ضيافة «معرض421» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف معرض «421»، المركز الفني والإبداعي في أبوظبي، عن برنامجه المتنوع من المعارض وورش العمل وعروض الأفلام، التي سيقدمها خلال الشهر الجاري، تأكيداً على التزامه بإثراء المشهد الفني في أبوظبي ودولة الإمارات.

وأعلن «421» عن تنظيم أول معرض مشترك «الحضرية والعزلة»، بالتعاون مع «جلف فوتو بلس». ويستكشف معرض التصوير الفوتوغرافي الطبيعة الحضرية المتغيرة لدولة الإمارات، وكيف أسهمت هذه التغييرات في بلورة حياة سكان الدولة. وستبرز الصور المُختارة مشاعر العزلة التي تولّدت بعد التوسع العمراني الكبير، والتخطيط الهندسي الذي طال جميع جوانب الحياة تقريباً. وبالتزامن مع المعرض، سيتم نشر كتيب خاص لفهرسة أعمال الفنانين المشاركين، إلى جانب مجموعة من المقالات حول مفهوم الحضرية والعزلة، بالإضافة إلى قصيدتين نُظمتا خصيصاً لهذا الحدث، وينطلق المعرض في 15 الجاري ويستمر حتى 17 فبراير المقبل.

بينما ستسعى ورشة عمل الرسم المكثفة، التي تُقام على مدار خمسة أيام (من السابع إلى 11 ديسمبر الجاري)، إلى تحفيز المشاركين على استكشاف واختبار أساسيات فن الملاحظة.

وسيتعرف المشاركون في ورشة أخرى+ على عناصر رواية القصص، وطرق القص الصوتية المبدعة عبر الأفلام، واكتشاف حوارات الأفلام من خلال حركة الكاميرا، وأسلوب التصوير والشخصيات والنص. وتنظم الورشة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري.

كما يستضيف المعرض مجموعة من عروض الأفلام خلال الشهر الجاري، وعلى رأسها فيلم «أخضر يابس»، الذي يحكي عن (إيمان) الفتاة الشابة المُحافظة، التي تأخذ بالاعتبار آراء الناس فيها، وتُبدي قيوداً متشددة على جميع التقاليد الاجتماعية المتوارثة التي تؤمن بها. لكن ما يحدث أنها تتعرض لصدمة تجعلها تحاول الابتعاد عن التقاليد التي كانت تؤمن بها في يوم من الأيام، ويُعرض الفيلم في 19 ديسمبر الجاري.

أما فيلم «حلاوة»، الذي يعرض 19 الجاري، فيدور حول فتاة عمرها 14 عاماً وقصة ارتدائها النقاب الأسود الكامل. وعندما تقوم إحدى المتنمرات في المدرسة بسرقة سترتها، تظهر عليها علامات تعنيف والدها لها.

أما معرض «»100/‏‏100 أفضل 100 ملصق عربي، فيشكل منصة ديناميكية تهدف إلى توثيق الثقافة البصرية النابضة بالحياة في العالم العربي، من خلال اختيار أفضل تصاميم الغرافيك في المنطقة، وتسليط الضوء عليها. وتعرض الملصقات الفائزة لهذا العام حتى 20 يناير 2019 في معرض «421» الذي يمثل المحطة الأولى لهذا المعرض المتنقل.

استكشاف التصوير

سينظم معرض «421»، على مدار اليومين المقبلين، ورشة عمل ستساعد المشاركين فيها على اكتساب فهم عميق للعناصر الأساسية التي تساعدهم على الوصول إلى الوضعية الأفضل للتصوير، واستكشاف الجانب الإبداعي للتصوير الفوتوغرافي، بالتركيز على القواعد التقليدية لتشكيل الصور، وكذلك طريقة كسر تلك القواعد.