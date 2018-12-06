"بـ50 ألف جنيه".. جاكيت على شكل فستان للتدفئة في الشتاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

بسبب انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار الشديدة يحرص الجميع على ارتداء الملابس الثقيلة لتمنح أجسامنا أكبر قدر ممكن من التدفئة، حتى لا نصاب بأمراض فصل الشتاء، وكذلك تبذل الماركات العالمية أكبر قدر ممكن لإنتاج ملابس من خامات تحمينا من البرد الشديد.

أنتجت إحدى الشركات الإيطالية العالمية المخصصة لإنتاج الملابس، جواكيت منتفخة ومبطنة على شكل فستان تمنح صاحبها الشعور بالدفئ الكامل، فيما يبدو شكلها كالملابس المخصصة للسباحة، بالإضافة إلى إنتاجها إلى قفازات منتفخة من نفس المواد المصنعة للجاكيت، حسب ما نشره الموقع الرسمي للماركة الإيطالية، وعلى الرغم من شكل الجاكيت إنه مصنوع من مواد بلاستيكية إلا أن القطن يدخل ضمن المواد التي مصنوع منها الجاكيت.

وسخر الكثيرون من شكل الجاكيت، وأسماه البعض باسم "فستان الفقاقيع" إلا أن الشركة طرحته بسعر باهظ 2700 دولار (أي ما يعادل حوالي 50 ألف جنيه مصري).

وطُرح الجاكيت المنتفخ بألوان متعددة كالأورجواني والأزرق، وذكرت الشركة إنها هدفها هو تقديم منتج يمنح المشترين أكبر قدر من الدفىء والراحة في فصل الشتاء.