تعرف على أغلى 5 ماركات في عالم الأزياء والموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يعد عالم الموضة والأزياء من أكثر المجالات شعبية الذي يتاعبه ملايين من الأشخاص لمعرفة أحدث صيحات الموضة العالمية، والماركات العالمية في سباق دائم لتقديم ماهو أفضل في "الفاشون"، إلا أن هناك بعض الماركات التي تقدم منتجاتها بسعر مرتفع.

وعلى الرغم من ارتفاع أثمانها، يقبل عليها الكثير من مهاوويس الموضة، وهذه قائمة بأغلى 5 ماركات لأزياء عالمية، وفق ما نشره موقع "instylebeads".

1- رالف لورين Ralph Lauren

وهي أشهر الماركات على مستوى عالمي، قام رجل يدعى رالف لورين بالدخول إلى عالم الأزياء والملابس عام 1967 وقد بدأ بداية متواضعة ولكن مع الزمن أصبحت شركته هي الشركة التي تصنع أفخر أنواع الملابس بالإضافة للأحذية والعطور والمفروشات المنزلية.

2- فيرساتشي Versace

وهي العلامة التجارية الأكثر شعبية، قام شخص يدعى جياني فيرساتشي بافتتاح فيرساتشي للمرة الأولى في ميلانو-إيطاليا عام 1978، وقد استقطبت هذه الماركة انتباه العديد من المشاهير ومن بينهم مادونا وتينا تيرنر بالإضافة للأميرات ومنهم الأميرة ديانا والأميرة ويلز.

3- أرماني Armani

جورجو أرمني وسيرجيو غاليوتي هما مؤسسا هذه الماركة العالمية في عام 1975 وبحلول نهاية التسعينات كان لدى أرماني أكثر من 2000 متجر متوزعين في جميع أرجاء العالم.

4- دولتشي أند جابانا Dolce and Gabbana

تم تأسيسها في عام 1985 من قبل دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا، وتعرف هذه الماركة بالعلامة التجارية المنتشرة بشكل كبير وهي “D&G”.

5- فيندي Fendi

وهي درا للأزياء تم افتتاحها في إيطاليا عام 1925على شكل محل صغير في روما ولكن سرعان ما تحولت إلى واحدة من أضخم العلامات التجارية في تاريخ الموضة، وتتميز هذه العلامة التجارية عن غيرها بصناعة الفراء والإكسسوار الفاخر الذي تقدمه لزبائنها كما أنها العلامة التجارية الوحيدة التي تمتلك مشغل للفرو خاص بها.