كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:04 مساءً - عبد الحفيظ: الروح والشخصية ينقذان الأهلي من المرحلة الصعبة

سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن شخصية فريقه والروح القتالية هما سلاح عبور هذه الفترة الحرجة التى يمر المارد الأحمر

وأضاف عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة ON Sport، أن المرحلة الحالية حرجة ويجب الاعتراف بهذا ويجب أن يعلم الجماهير أن الفترة الحالية صعبة علي الأهلي حتى يستعيد قوته حيث رجوع المصابين ودعم الفريق بلاعبين مميزين في انتقالات يناير المقبل.

وطلب سيد عبد الحفيظ من جماهير الأهلي مساندة فريقهم وتقديم الدعم المعنوي للاعبين ومعرفة أن الوقت الحالي يحتاج دعم الكل من إداراة وجماهير حتى يعود الأحمر لمستواه المعهود.

واستطاع الأهلي الفوز علي الجونة بنتيجة 2/1 سجل للأهلي أحمد الشيخ ووليد سليمان وسجل هداف الجونة الوحيد محمد نادي.