كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:04 مساءً - سيد عبد الحفيظ في رسالة غامضة: أنت تتعامل مع الأهلي

سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ؛ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن فريقه لا يزال يمر بظروف صعبة، وليس أمامه سوى اللعب بروح عالية وشخصية قوية، حتى يتم تدعيم الفريق بصفقات قوية في يناير المقبل.

وحقق المارد الأحمر اليوم الأربعاء، الفوز أمام الجونة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب السلام، ضمن المؤجلات الجولة السابعة بالدوري الممتاز.

عبد الحفيظ قال، خلال تصريحاته لقناة الأهلي، عقب المباراة: ""لا زلنا نمر بفترة صعبة، والروح والشخصية سلاحنا، الشوط الثاني كانت الروح أكبر فحققنا الفوز، رغم الفوز إلا أن أمامنا عمل كثير خلال الفترة المقبلة.

"نمر بظروف معاكسة، من غيابات وإصابات إلا أنه رغم ذلك الروح القتالية والشخصية هما ما يمنحان الفريق التفوق حتى 29 من ديسمبر الجاري، وبعدما سيتم دعم الفريق بصفقات قوية".

ووجه مدير الكرة رسالة لجمهور القلعة الحمراء، مضيفًا: "ساندوا الفريق، الظروف الصعبة لن تمر بين يوم وليلة، ولكن بالتدعيمات وعودة المصابين سنتخطى هذه المرحلة".

سيد عبد الحفيظ اختتم حديثه موجهًا رسالة غامضة: "أود أن أقول شيئًا لمن يظن أننا في مشاجرة، القصة ليست مشاجرة، عليك أن تكون هادئ، الدوري لا يزال طويلًا، ومع الأهلي لا تقل كلام لا تقدر على تنفيذه ولا تعش شيئًا لا تقدر على تحقيقه، الموضوع منتهي، أنت تتعامل مع الأهلي ولا بد أن تعرف مع من تتعامل".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 17، ليرتقي إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، ولا يزال له سبع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 16 في المركز الـ15.