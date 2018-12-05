كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:04 مساءً - تواضروس: قانون بناء الكنائس "يعدل مسار مصر"

قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن قانون بناء الكنائس صدر فى سبتمبر 2016، موضحاً أنه يقوم على شقين، الأول لبناء الكنائس الجديدة والشق الآخر لتقنين القائمة المبنية بدون قرار جمهورى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "رأى عام"، على فضائية "ten"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن لجنة التقنين تعملة وحققت 500 تقنين، مشيراً إلى أنها كنائس قائمة وبعضها يتم الصلاة فيه منذ 50 عاماً، ولكنه يتخذ الشرعية القانونية.

وتابع: "مصر كان بيتعدل فيها القوانين فى كل مجال، ولكن يبقى قانون من الدولة العثمانية الذى ينظم بناء الكنائس لم يتغير"، مضيفاً ان مساعد وزير الداخلية كان اسمه العزبى باشا وضع 10 قوانين تعجيزية لبناء الكنائس، فمن أجل طلب بناء كنيسة قد يستغرق 20 عاماً ليتحقق.

وذكر أن وجود قانون يعنى وجود حق وهذا شىء مهم يعدل مسار مصر فى وسط المجتمع العالمى، ومصر طول عمرها فيها كنائس من القرن الرابع والخامس الميلادى.