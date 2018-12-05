كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:04 مساءً - ليون ومارسيليا يواصلان المعاناة بالدوري الفرنسي وفوز مثير لبوردو

الدوري الفرنسي

واصل ​فريق ليون​ نتائجه المتذبذبة هذا الموسم وتلقى خسارة مريرة على ارضه وبين ​جماهيره​ امام ضيفه رين في اطار مباريات ​الجولة السادسة​ عشر من بطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وسجّل ​حاتم بن عرفة​ وتيوسون سييباتشوي هدفي فريق رين في الدقيقتين 41 و43.

بدوره واصل ​مارسيليا​ نتائجه السلبية ايضا وتلقى خسارة على يد مضيفه نانت بنتيجة 3-2..

مارسيليا افتتح التسجيل في الدقيقة 28 عبر مورغان سونسون ليعدّل ​الأرجنتيني​ اميليانو سالا النتيجة في الدقيقة 30، واستمر مارسيليا بالضغط حتى سجّل ​فلوريان توفان​ من ​ركلة جزاء​ هدف التقدم من جديد للفريق الضيف، وقبل نهاية الشوط الأول بقليل عاد فريق نانت وعدّل النتيجة عبر عبدوللاي توريه، وفي الشوط الثاني سجّل البرازيلي بوشيا هدف الإنتصار لنانت في الدقيقة 63.

وفي مباراة مثيرة فاز فريق بوردو على ضيفه ​سانت اتيان​ بنتيجة 3-2 ، بينما سقط ستاد ريمس على ملعبه أمام ضيفه تولوز بهدف دون رد ، وفاز ديجون على جانجون بهدفين مقابل هدف.