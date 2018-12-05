كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:04 مساءً - البابا تواضروس : كل من ينتمي للكنيسة الأرثوذكسية تتطبق عليه قوانين الأسرة

معتز عوض

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن "كل من ينتمي للكنيسة الأرثوذكسية تتطبق عليه قوانين الأسرة والأحوال الشخصية سواء الزواج أو الطلاق، والزواج المدني لا تعترف به الكنيسة ولن نعترف به أبدًا".

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن "الزواج يسمى عقد كنسي، وبعدها التسجيل المدني في سجلات الدولة".

وأكد أن "الملتقى الأول لشباب الكنيسة القبطية كان ناجحًا، والشباب انبهروا بمصر، وكان بعضهم لأول مرة يأتون إلى مصر، والأمر له مردود على السياحة وصورة مصر في الخارج، والانتمائية القوية لبلدنا".

وتابع أن "الكثير من الأسر يأخذون إجازة في أغسطس، ويأتون لمصر، وتكون البلد مليئة بالحر والزحمة والذباب، وده يترك انطباع سيء جدًا، لذلك قررنا عقد الملتقى في أغسطس لإيصال صورة جيدة، وكنا بندعي ربنا أن الجو يكون حلو".

وتابع أن "منتدى شباب العالم تجربة أكثر من الرائعة، ومخاطبة العالم من خلال شبابها شيء مثالي، وأن مصر نجحت في تجميع 5 آلاف شاب من مختلف العالم ويعتبر من أروع الإنجازات التي رأيتها في السنوات الأخيرة".