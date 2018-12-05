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كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:04 مساءً - عشرة معلومات مهمة عن الصف الأول الثانوى - تعرف عليها
كتب: محمود الشريف
نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنفوجراف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن 10 معلومات مهمة عن الصف الأول الثانوى وجاءت كالتالي:
1- تعقد أربعة امتحانات في أشهر يناير ومارس ومايو ويونيو
2- يبدأ الامتحان التجريبي الأول يوم الأحد 3 يناير
3- ينتهي الامتحان التجريبي الأول يوم الخميس 24 يناير
4- ضرورة حضور الطلاب الامتحانات وسيتم إعداد تقرير عن نسب الحضور والغياب
5- الأسئلة مصممة لقياس الفهم وتبتعد عن فكرة الأسئلة المتوقعة
6- يستطيع الطلاب دخول الامتحان بالكتاب
7- تدمج أسئلة الامتحانات مع أوراق الإجابات
8- لا تغير في امتحان طلاب نظام الدمج عن الأعوام الماضية
9- احتساب النتيجة النهائية للطلاب وفقا لاخر امتحانين في نهاية العام الدراسي
10- يتم اعتماد الدرجة الأعلى للطلاب في أخر امتحانين في نهاية العام الدراسي
«الوزراء» ينشر انفوجراف يوضح 10 معلومات مهمة عن الصف الأول الثانوى
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