كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:04 مساءً - عشرة معلومات مهمة عن الصف الأول الثانوى - تعرف عليها

كتب: محمود الشريف

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنفوجراف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن 10 معلومات مهمة عن الصف الأول الثانوى وجاءت كالتالي:

1- تعقد أربعة امتحانات في أشهر يناير ومارس ومايو ويونيو

2- يبدأ الامتحان التجريبي الأول يوم الأحد 3 يناير

3- ينتهي الامتحان التجريبي الأول يوم الخميس 24 يناير

4- ضرورة حضور الطلاب الامتحانات وسيتم إعداد تقرير عن نسب الحضور والغياب

5- الأسئلة مصممة لقياس الفهم وتبتعد عن فكرة الأسئلة المتوقعة

6- يستطيع الطلاب دخول الامتحان بالكتاب

7- تدمج أسئلة الامتحانات مع أوراق الإجابات

8- لا تغير في امتحان طلاب نظام الدمج عن الأعوام الماضية

9- احتساب النتيجة النهائية للطلاب وفقا لاخر امتحانين في نهاية العام الدراسي

10- يتم اعتماد الدرجة الأعلى للطلاب في أخر امتحانين في نهاية العام الدراسي

«الوزراء» ينشر انفوجراف يوضح 10 معلومات مهمة عن الصف الأول الثانوى

