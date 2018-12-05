كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:04 مساءً - هداف الدوري الإيطالي يُشعل صراع ريال مدريد وبرشلونة

كرزيستوف بياتيك

كشفت تقارير صحفية أنّ نادي ريال مدريد، يريد أحد نجوم فريق جنوى الإيطالي، لتعزيز صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة "Okdiario" الإسبانية، فإن اللوس بلانكوس يريد التعاقد مع اللاعب الدولي البولندي "كرزيستوف بياتيك" مهاجم فريق جنوى.

وأشارت الشبكة إلى أنّ النادي الملكي، يريد ضم "بياتيك" بعد تألقه في السيري آ مع فريقه، حيث من المحتمل أنّ تكلف الصفقة خزائن ريال مدريد 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بعقده.

ويُعد "بياتيك" هدفًا لأكثر من نادٍ أوروبي وعلى رأسهم الغريم الأزلي والتقليدي للمرينجي نظيره برشلونة، وكذلك نابولي وإنتر ميلان الإيطاليان.

يُذكر أنّ "بياتيك" يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف مناصفًة مع "كريستيانو رونالدو" نجم يوفنتوس.