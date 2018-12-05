كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:04 مساءً - كريم حافظ يُشارك في تعادل باشاك شهير أمام ديمرسبور

كريم حافظ

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مواجهة فريقي باشاك شهير وأضنة ديمرسبور، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، في ذهاب دور الـ32 بكأس تركيا.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي "كريم حافظ" ظهير منتخب مصر حيث لعب كأساسي مُنذ البداية وحتى صافرة النهاية، لتكون تلك هي المباراة الأولى له مع باشاك، حيث لم يشارك أي مباراة مُنذ انضمامه للفريق التركي من لانس الفرنسي.

أهداف اللقاء، جاءت في الشوط الثاني من المباراة، الهدف الأول جاء عبر "أورهان تاشديلين" من علامة الجزاء، وقبل نهاية المباراة بدقائق تمكن "ادين فيسكا" من إحراز هدف التعادل لباشاك من ركلة جزاء أيضًا.

يُذكر أنّ مواجهة الإياب بين الفريقين ستقام على ملعب "ستين ايمك"، في الثامن عشر من ديسمبر الجاري.