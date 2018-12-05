منال الشعيبي تشارك في إطلالات المشاركات بـ"ملكة جمال العرب لبنان 2019"

تشارك الـ"ميك آب آرتيست" السعودية، منال الشعيبي، في الحدث الأكبر بلبنان "ملكة جمال العرب لبنان 2019"، المنظم في أحد أفخم مطاعم بيروت، مع برنامج فني متميز.

وقالت منال، في بيان لها، إنها ستشارك في إطلالات عدد من المشاركات في مسابقة ملكة جمال العرب بلبنان، ستكون حديث الجميع.

وتمتلك "الشعيبي" بصمة خاصة بعالم الـ"ميك أب"، خاصة اللمسة العربيه التى تبرز جمال العيون، التي وضعتها في الصفوف الأولى بعالم التزيين العربي والخليجي.

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