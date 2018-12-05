كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:37 مساءً - تقرير اممى: نزوج اكثر من 20 الف شخص سورى من ادلب بسبب الحرب
نزح أكثر من 20 ألف امرأة وطفل ورجل من جنوبي محافظة إدلب إلى القرى المجاورة في الأيام الثلاثة الأخيرة فقط، حسب ما أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وأضاف المسؤول الأممي أن العديد من العائلات النازحة حديثًا تقيم في العراء بسبب الافتقار إلى المأوى وهم في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية.
يذكر أن تلك التصريحات تأتي في وقت تواصل قوات النظام القصف على مدينة جرجناز والمناطق المحيطة بها منذ الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي.
وقد فاق عدد النازحين من جرجناز أكثر من سبعين في المئة من أهلها، معظمهم اتجهوا إلى مدينتي تلمنس ومعرة النعمان والقرى والبلدات في ريف إدلب الشمالي.
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