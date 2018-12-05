كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:37 مساءً - قطار يسحل مسافرا بعد غلق الباب على يده - فيديو

تعرض مسافر لحادث مروع، بعدما علقت يده بأحد أبواب القطار المتحرك من مدينة "سيدني".

أظهر مقطع الفيديو لحظة غلق الباب على يد المسافر الذي، وعلى الرغم من وجود استشعار طوارئ في الابواب إلا أنها أغلقت، وتحرك القطار بسرعة هائلة ساحبا المسافر بطول الطريق مما تسبب في سقوطه على الأرض ولكن من حسن حظه لم ينزلق تحت عجلات القطار، واستطاع النهوض مسرعا بعيد عن القطار، وهرع عدد من المسافرين عليه للاطمئنان على سلامته.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قال وزير النقل "أندرو كونستانس": " لقد تم التحذير من انطلاق القطار في مكبرات الصوت المتواجدة في المحطة، يجب أن يكون النداء التحذيري بمثابة تحذير لجميع المسافرين الذين يحاولون ركوب قطار المغادرة، لكن هذا المسافر لم ينتبه إلى النداء، لذلك تعلقت يده بأبواب القطار مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في يده سوف تتسبب له في فقد أحد أطرافه".