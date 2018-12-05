كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:37 مساءً - غضب فنانة كويتية تعرضت ابنتها لإصابة مؤلمة -فيديو

استاءت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة من تصرف ابنتها غير المسئول، الذي تسبب في إصابة ساقها بشكل مؤلم.

أبدت الفنانة الكويتية غضبها وانزعجها من إصرار ابنتها على وضع السماعات بشكل دائم في أذنيها، لتتعرض على إثر هذا إلى إصابة مؤلمة في ساقها، حيث إنها لم تكن منتبه وتستمع إلى مسلسلها في السماعات، فتعرضت ساقها للإصابة من منطقة الركبة.

حيث لم تنصت الفتاة إلى كلام والدتها، وعلى إثره قامت بكسر سماعاتها لتتخلص منها نهائيا.