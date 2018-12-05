كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:37 مساءً - عملية سطو مسلح في وضح النهار بالسعودية - فيديو







وثقت كاميرا المراقبة، عملية سطو في وضح النهار على أحد الأشخاص بأحد الأحياء السعودية. أظهر مقطع الفيديو شابا يقف بجانب سيارة، وفجأة استوقف أحد المارة الذي يبدو أنه مقيم، ثم خرج شخصان آخران من السيارة، والتف أحدهم خلف الضحية وقام بخنقه، وبعد أن أحكم قبضته على الضحية قام الآخران بسرقته، وعندما لاحظوا توقف سيارة أخرى بجانبهم، استقلوا سيارتهم وفروا هاربين تاركين الشخص ملقى على الأرض.

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