كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:37 مساءً - بحوث "إتش سي": نمو "أوراسكوم للتنمية" بعد اختراقها لسوق العقار الأولية

بدأت شركة "إتش سي"، لتداول الأوراق المالية في تغطية أسهم أوراسكوم للتنمية في مصر بسعر مستهدف قدره 14.5 جنيه مصري للسهم مع التوصية بزيادة الوزن النسبي للشركة، نظرا لعائد محتمل يصل لنسبة 131% تقريبا.

السهم يتداول على مضاعف صافي قيمة الأصول 19% أقل من الأسهم العقارية المقارنة والسعر المستهدف يضعه على مضاعف 0.66 مرة.

وذكر تقرير سابق بعنوان "مؤشرات أساسية قوية" صادر من إدارة البحوث بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، أنه بالنظر لتعافي قطاع السياحة في مصر، متوقعا أن يستقر النمو في إيرادات قطاع السياحة في مصر عند متوسط قدره 9% على أساس سنوي للسنة المالية 2019/2018 ليصل إلى 10.7 مليار دولا، ليعود بذلك لمستويات ما قبل الثورة بداية من السنة المالية 2021/2020، مما سوف يعود بالفائدة من وجهة نظرنا على أوراسكوم للتنمية – مصر وذلك في أعقاب قفزة قدرت بـ127% في السنة المالية 2018/2017 و16% في 2016/2017 على أساس سنوي، حيث عكس النصف الأول من 2018 معدل زيادة سنوي 20% في السياحة الوافدة على أساس سنوي.

وكان نحو 67% من زوار الجونة في النصف الأول من 2018 من الأوروبيين، توقع أن تزداد معدلات الإشغال بعد رفع حظر الطيران للمدن الساحلية المصرية الذي تم توقيعه على إثر حادث الطائرة MetroJet في أكتوبر 2015.

وقالت مريم السعدني محلل مالي قطاع العقارات بالشركة: إنه من المتوقع أن يرفع ما تقدم من أسعار الغرف الفندقية وفي النهاية هوامش الربحية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتتاح المزمع لمطار طابا من المتوقع أن يزيد من عدد زوار طابا ويحسن التشغيل.

وأضافت أن الطلب في سوق العقار الثانوي كان قويا من خلال متابعتنا لاتساع نشاط المطورين المدرجين في البورصة في نطاق تغطيتنا وخاصة في الساحل الشمالي، وأنه بناءً على أرقامنا، فإن حجم مبيعات الساحل الشمالي المجمع لدى المطورين المدرجين لعام 2017 متضمنا إعمار، وبالم هيلز وSODIC قد ازداد بنسبة 19% على أساس سنوي ليحقق 1123 وحدة مما يشير في رأينا إلى زيادة في الطلب على سوق العقار الثانوي.

وأضافت: "تنتظر أوراسكوم للتنمية-مصر، نموا مع اختراقها لسوق العقار الأولية نظرا لامتلاكها رصيد كبير من الأراضي وفريق إدارة قوي وأرصدة عملاء أصغر نسبيا: بوجود رصيد من الأراضي غير المطورة نسبيا تقدر بـ26.4 مليون متر مربع مع إدارة قوية وأرصدة عملاء قدره 2.5 مليار جنيه مصري مما يعد أصغر نسبيا من قدرة الشركة ومخزون أراضيها، نتوقع أن تحقق أوراسكوم للتنمية–مصر نموا ملحوظا.

وأوضحت مريم السعدني أنه من المتوقع أن يخلق تدشين "أو-وست" المقرر في الربع الأول من 2019 مبيعات مجمعة تقدر بـ71 مليار جنيه مصري، وفقا لأرقامنا على مدار المدة 2019-2029 أو بمعدل 7.1 مليار سنويا مما سوف يزيد من معدل المبيعات المتعاقد عليها لقيمة 9.1 مليار جنيه مصري مقارنة بالمبيعات المستهدفة لعام 2018 والمقدرة بـ2.00 مليار جنيه.

وتابعت: وبالنسبة للجونة أكبر وجهة في البحرالأحمر التي تشمل 22.9 مليون متر مربع غير مطورين، تمنح أيضا آفاق للنمو كبيرة حيث نجحت الشركة في تحويل المشروع إلى وجهة عقارية بإنشاء المدارس وخدمات طبية وجامعة.

وأشارت إلى أنه بالنظر لتوقعات فائض العرض في السوق وانخفاض القدرة الشرائية لقطاع العقار فوق المتوسط، نتوقع أن يكون له تأثير طفيف على أوراسكوم للتنمية–مصر نظرا لمحدودية المطروح من وحداتها وتميزها والمواقع المتفردة لمشروعاتها.

وتابعت: ونتوقع أن تحقق الشركة صافي مبيعات متعاقد عليها قوي لعام 2018 حيث نتوقع مبيعات تقدر بـ2.1 مليار جنيه مصري أي بزيادة 49% على أساس سنوي.

وبالنسبة لتوقعاتنا حول أداء الشركة المستقبلي، قالت: نأخذ في الاعتبار للمراحل المدشنة فقط، التي قدرنا صافي المبيعات المتعاقد عليها بها بـ9.34 مليار جنيه مصري على مدى الفترة من الربع الرابع 2018 – 2024.

وقالت مريم السعدني إنه من المتوقع وجود متحصلات نقدية تقدر بـ13.6 على مدى الفترة من الربع الرابع 2018 – 2024 التي تتضمن 4.28 مليار جنيه مصري من مبالغ مستحقة بالفعل، بالإضافة إلى المبيعات الجديدة التي تقدر بـ9.34 مليون جنيه، بينما "نتوقع نفقات بنائية تقدر بـ5.48 مليار جنيه مصري على مدى الفترة من الربع الرابع 2018 – 2024".

و"نتوقع أن تحقق الشركة إيرادات تصل لـ30.6 مليار جنيه مصري على مدى الفترة من الربع الرابع 2018 – 2024 تتضمن 13.8 مليار جنيه مصري من نشاط الفندقة و11.9 مليار جنيه من النشاط العقاري والجزء المتبقي المقدر بـ4.92 مليار جنيه مصري يأتي من إدارة المدن والخدمات الأخرى" على حسب قولها.

ويمثل نشاط الضيافة المكون الأكبر في توقعاتنا لإيرادات 2018-2024 أي بنسبة 45% يليه النشاط العقاري عند نسبة 39% وتساهم المكونات الأخرى كإدارة المدن بنسبة 16%.

وأعلنت الشركة في 2017 عن خطتها لتخفيض الديون عن طريق التخلص من الأصول غير الأساسية مثل ملكية 86% من أسهم "تمويل" وثلاثة فنادق في مكادي إلى جانب قطعة أرض. سوف ينتج عن التخلص من هذه الأصول التخلص من ديون تقدر بـ1.36 مليار جنيه مصري وينتج عنها أيضا صافي متحصلات نقدية تصل إلى 798 مليون جنيه مصري.

وذكرت: "نتوقع تسديد ديون تصل قيمته لـ 3.57 مليار جنيه مصري على مدار المدة من الربع الرابع 2018 وحتى 2024 محل دراستنا، وهذا من شأنه تقليل مؤشر نسبه القروض إلى رأس المال إلى 0.74 مرة في 2019 مقارنة بـ1.68 مرة في الربع الثالث من "2018.

وعن عملية تغطية أوراسكوم للتنمية–مصر، قالت: "بدأت بتوصية بزيادة الوزن النسبي للشركة وتقييم قدره 14.5 للسهم، اعتمدنا في تقييمنا للشركة على طريقة تجميع المكونات المختلفة للقيمة المعتمد على أسلوب خصم التدفقات النقدية للتقييم والمتضمن (1) نشاط الضيافة( 2) المشاريع العقارية المدشنة (3) نشاط إدارة المدينة لهذه المشاريع ( 4) الأراضي الغير مطورة أو غير منشأة".

السهم يتداول على مضاعف صافي قيمة الأصول قدره 0.28 مرة مما يعد 19% أقل من الأسهم العقارية المقارنة والسعر المستهدف يضعه على مضاعف 0.66 مرة.