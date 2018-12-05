كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:37 مساءً - أشياء تضر أسنانك لن يخبرك بها طبيبك

ينصح الأطباء بضرورة غسيل الأسنان والابتعاد عن السكريات والحلوى لتجنب آلام الأسنان، لكن بعض الأشياء قد لا يخبرك طبيبك بها والتي ربما تدمر أسنانك بينما تمارسها بشكل طبيعي.

لا تنظف أسنانك بعد تناول الطعام مباشرة

من السهل أن تدمر مينا الأسنان الخاصة بك خاصة مع استخدام فرشاة صلبة، لأن الأطعمة والمشروبات تعمل على تعطيل توازن الأس الهيدروجيني "الحموضة" في الفم وتجعل مينا الأسنان أكثر نعومة لفترة قصير، لذلك ينصح أطباء الأسنان بتنظيف الأسنان بعد تناول الطعام بـ 30 أو 40 دقيقة.

حمامات السباحة

تؤثر المواد الكيميائية المستخدمة في تطهير حمامات السباحة على الأسنان بشكل خطير، ووجد علماء أمريكان بالثمانينيات أن 40% من السباحين يعانون من تلف مينا الأسنان.

لا تؤجل شرب القهوة أكثر من 30 دقيقة

نشرب القهوة على رشفات ونتحدث مع الأصدقاء، ومع وجود السكر بها يزيد ذلك من الإضرار بمينا الأسنان لذلك انتهى من ذلك المشروب في أسرع وقت ممكن دون التحدث مع الأصدقاء أو تصفح البريد الإلكترونى.

افحصى أسنانك قبل الحمل

يعد الفم أكثر الأماكن التي تحنوى على الجراثيم وعندما تتضرر الأسنان يمكن أن تنتقل تلك الجراثيم إلى مجرى الدم وتؤدى إلى ولادة مبكرة أو إضرار الجنين.

غسيل الأسنان بالحمام ليست فكرة جيدة

يجب أن تأخذ وقتا كافيا في تنظيف الأسنان وألا تقم بالأمر أثناء الاستحمام ولذلك يمكن تشغيل الأغنية المفضلة للأطفال لتجذبهم أكثر من دقيقتين حتى تنتهى المهمة.

الفول يضر الأسنان

يحتوى الفول على الفيتوهماجلوتينين وهو البروتين الذي يسبب الانقسام الخلوى السريع وإذا تناولته ولديك تجويف في الأسنان سيتسبب ذلك في تورمها.

صحة الأسنان ترتبط بالذاكرة

أجرى العلماء أبحاثًا مع 273 متطوعًا كانوا يبلغون من العمر 55 عامًا وأكثر، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين الذين فقدوا أسنانا أكثر ذاكرتهم أضعف، وأكثر عرضة للتقلبات المزاجية، وينصح الأطباء بالاحتفاظ بالأسنان الطبيعية قدر المستطاع.

تتغير لدغة الأطفال بسبب الزكام

ستجدين أن لدغة طفلك الذي يصاب بالبرد بشكل مستمر تتأثر بشكل مختلف لأنه يضطر للتنفس من الفم وهو ما يتسبب في تشويه الهيكل العظمى للفك.

يجب زيارة طبيب متخصص للتأكد أنه لا يوجد مشكلات بالفك بسبب نزلات البرد كى لا تذهب جهود معالجة اللدغات دون فائدة.

لا تمضغ الثلج ولا تثقب لسانك

سضر مضغ الثلج والمكسرات الكثيرة باللثة ومينا الأسنان وأيضا بحشوات الأسنان، أما ثقب اللسان وضع قطعة معدنية به يزيد من احتمالية ضرر الأسنان، لا تستخدم أسنانك أيضا في فتح العلب المعدنية.

لا تتخلص من أسنان طفلك

لا ترمى أسنان طفلك اللبنية لاحتوائها على الخلايا الجذعية الخاصة به، والتي يمكن أن تنقذ حياته لاستخدامها فيما بعد لتجديد الخلايا العصبية والعظام وحتى خلايا القلب.