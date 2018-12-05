كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:37 مساءً - محاولة فاشلة لسرقة قلادة ذهبية من متجر مجوهرات - فيديو







أحبط موظف بمتجر للمجوهرات في تايلاند محاولة شاب لسرقة قلادة ذهبية، واستطاع منعه من الهرب بها برد فعل سريع منه ليتم تسليمه بعدها للشرطة. وتواجد اللص بالمتجر بداعي الشراء وارتدى قلادة بحجة تجربتها، ثم حاول الركض والهرب بها، إلا أن البائع أغلق الباب آليًا بالضغط على أحد الأزرار فمنعه من الخروج.

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