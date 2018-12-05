كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:37 مساءً - 10 فيلات و17 سيارة ملاكي.. تعرف على قائمة ممتلكات محافظ المنوفية السابق

ترصد "الوطن" قائمة الاتهامات والممتلكات الخاصة بمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، وذلك على خلفية قرار جهاز الكسب غير المشروع بإحالته لمحكمة الجنايات، وتحديد جلسة 5 يناير المقبل أمام الدائرة التي يرأسها المستشار جمال علي عبد اللاه وتضم في عضويتها المستشارين عبد الناصر أبو الوفا أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد مصطفي بسيوني، لبدء محاكمته

- قائمة الاتهامات وفقًا لما ورد بأمر الإحالة

- تحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون و795 ألفًا و942 جنيهًا.

- استولى لنفسه بغير حق على مبلغ 27 مليونًا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

- حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه على غير الحقيقة، في حين أن قيمتها الفعلية لا تتعدى مبلغ 12 مليون جنيه.

- ارتكابه جريمة غسل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.

-ممتلكاته وفقا لما ورد بالتحقيقات

- 10 فيلات بواقع 5 في القاهرة، ومثلها في الإسكندرية.

- 17 سيارة ملاكي.

- أموال سائلة بالبنوك.

يذكر أن "عبد الباسط" يقضي حاليًا عقوبة السجن 10 سنوات في اتهامه بتقاضي رشوة، أثناء شغله منصب محافظ المنوفية، كما تم تغريمه 15 مليون جنيه في قضية الرشوة.