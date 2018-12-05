تامر حسني يحتفل بقصة حُب شاب وفتاة من المغرب.. فما علاقته بهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفَ الفنان والمطرب المصري تامر حسني عن نجاحه في التوفيق بين شاب وفتاة من المغرب في الارتباط ببعضهما، وتمكنه من إقناع الشاب في العمل المبكر وإقدامه على خطبة حبيبته بعد عام واحد.

وشارك نجم الجيل بفيديو يجمعه بالفتاة والشاب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام" مدونًا عليه تعليقًا كشف فيه عن هوية الشاب والفتاة وقصة الحب بينهما، الأمر الذي حظي بترحيب واسع من قبل متابعيه.

وقال تامر حسني عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": "أميمة وعلي من جمهوري وحبايب قلبي من المغرب قابلتهم أيام حفل موازين، وقالي علي أنا حبيت أميمة على أغانيك وإن شاء الله هخطبها بعد سنتين لما أشتغل".

وأضاف تامر: "قولتله أنا مش موافق أنا عايزك تشتغل من دلوقتي وتشد حيلك وتخطبها بعد سنة واحدة".

وتابع المطرب المصري: "بجد أنا فرحان من كل قلبي وبياركلهم وفخور بعلي أوي "بزاااااااااااف" عشان فعلاً سمع كلامي واشتغل وخطبها في السنة اللي قولتله عليها أنت راجل حقيقي يا علي وعشان وعدتني بالنجاح وبصدقك مع حبيبتك وروحت أشتغلت وخطبتها أنت مثل للراجل المحترم القوي".

واختتم: "مبروك يا أميمة ربنا كرمك بإنسان وراجل بكل المعاني ربنا يحفظكم وعقبال كل اللي نفسهم فيه يتخطبوا ويتجوزوا أهم حاجة الاختيار السليم مهما اتأخر النصيب".

وتفاعل جمهور تامر مع منشوره مشيدين بموقفه، فقال أحد المتابعين: "يا ريت كل الناس مثلك.. أحلى فنان عالمي".

وتابع آخر: "ربنا يسعدك يا تيمو أنت سبب الفرحة والسعادة".

وقال متابع آخر: "ما شاء الله يا تامر أنت اللي راجل عشان حفزته وكلمتك فرقت معاه.. قدوة".

وفي يونيو الماضي، شارك تامر حسني في مهرجان موازين بالمغرب ضمن 1500 فنان من بلدان مختلفة أمثال البريطاني جاميروكواي، والأمريكي برونو مارس، والهولندي مارتن كاريكس، واللبنانية ماجدة الرومي، والتونسي صابر الرباعي، فضلاً عن مشاهير في الموسيقى المغربية.

ويُنظّم مهرجان موازين منذ سنة 2001، ويفتتح عادةً موسم المهرجانات الفنية بالمغرب مثل مهرجان الصويرة لموسيقى كناوة ومهرجان الموسيقى الروحية بفاس.