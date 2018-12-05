كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 07:21 مساءً - القطن التشادي يتأهل لمواجهة الزمالك في دور الـ32 بالكونفدرالية

القطن التشادي

تخطى القطن التشادي منافسه جوميدو التوجولي في الدور التمهيدي للكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل القطن في توجو 1-1، ولكنه تأهل بعد فوزه في مباراة الذهاب 2-0.

وبذلك ضرب القطن التشادي موعدا لمواجهة الزمالك في دور الـ32 للبطولة.

ويخوض الزمالك مواجهة الذهاب على أرضه يوم 14 ديسمبر، أما مواجهة الإياب فستكون في تشاد بعد أسبوع.

ولم يسبق للزمالك التتويج بالكونفدرالية من قبل، ولكنه يظل ثاني أكثر الفرق الإفريقية تتويجا بدوري أبطال إفريقيا بـ5 تتويجات آخرها في 2002.